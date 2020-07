Franse extremist op 11 juliviering in Kortrijk: "Zal niet toestaan dat feest  wordt gekaapt", zegt Van Quickenborne

Het was de eerste keer dat de 35-jarige Aurélien Verhassel van de Franse jongerenbeweging Génération Identitaire op de Groeningekouter aanwezig was. Hij was er samen met Dries Van Langenhove. Die heeft zich voor zijn jongerenbeweging Schild & Vrienden geïnspireerd op Génération Identitaire, die ook wordt omschreven als blank-nationalistisch, neofascistisch en islamofoob. In de Noord-Franse stad Rijsel is Verhassel actief bij "La Citadelle", een café dat zichzelf "Huis van de identiteit" noemt.

Verhassel is al verschillende keren veroordeeld wegens gewelddelicten. In 2018 werd hij veroordeeld omdat hij twee mannen van vreemde origine werkonbekwaam had geslagen. De rechters die hem toen veroordeelden, noemde hij "ultra gepolitiseerd".