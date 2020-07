Geen gocarts en fietsers op zeedijk van Oostende wanneer het te druk is

Het stadsbestuur wil zo extra ruimte maken wanneer er veel volk is, nu de terrassen zijn uitgebreid en iedereen extra afstand moet houden van elkaar. “Uitzonderlijke situaties, vragen uitzonderlijke maatregelen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “We willen iedereen de ruimte geven op de dijk. Het is enkel daar, op andere stukken mag het wel. Dat is voor de veiligheid. We hebben het ook al eerder gedaan in de winkelstraten de Kapellestraat en de Adolf Buylstraat.”

Het tijdelijke verbod zal telkens aangegeven worden met grote LED-schermen op de dijk. Ook de verhuurders van gocarts zullen verwittigd worden wanneer het verbod ingaat en wanneer het opgeheven wordt.