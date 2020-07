Voormalig "Mythbusters"-presentator Grant Imahara onverwacht overleden

Imahara is vooral bekend als co-presentator van het Amerikaanse wetenschapsprogramma "Mythbusters". Daarin probeerde hij samen met presentator Adam Savage verschillende mythen of verzonnen verhalen te ontkrachten of bevestigen. In 2016 heeft hij samen met presentatoren Tory Belleci en Kari Byron de Netflix-serie "White Rabbit Project" gemaakt. In deze serie probeert het drietal met verschillende experimenten een aantal belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis te verklaren.

Naast presentator werkte Imahara ook als robotbouwer. Hij heeft verschillende robots gemaakt voor grote Hollywoordproducties, zoals "Jurassic Park" en "The Matrix". Voor de Star Wars-films bouwde hij de robot R2D2.