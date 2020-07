Grote klopjacht op dieven in Aartselaar

In een woonwijk en een bos naast de A12 in Aartselaar heeft de politie vanmiddag een grote klopjacht gehouden op drie verdachten van woninginbraken. De drie waren weggelopen tijdens een routinecontrole van de politie. Ze liepen meteen een bos in, waarna de politie de hele zone hermetisch afsloot. Tijdens de klopjacht werden ook een helikopter en speurhonden ingezet. Twee van de drie verdachten zijn intussen gevat, de derde is nog op de vlucht.