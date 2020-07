Het HeiligHartZiekenhuis in Lier gaat nauw samenwerken met de huisartsen in de buurt

Het Diagnosecentrum Dokters Lier en Omstreken werd zo'n 50 jaar geleden opgericht door enkele huisartsen. De samenwerking met het ziekenhuis was toen niet optimaal, maar de tijden zijn veranderd. Aan het DLO zijn ook specialisten verbonden en ze hebben ook een eigen labo en medische beeldvorming. " Een samenwerking heeft alleen maar voordelen voor de patiënt", zegt Peter Degadt. Hij is voorzitter van de raad van bestuurs van het HeiligHartZiekenhuis. "Als hij zich op de computer aanmeldt bij het ziekenhuis of DLO, kan hij afspraken maken en makkelijker worden doorverwezen. De resultaten zullen ook vlotter beschikbaar zijn". De samenwerking heeft ook financiële voordelen, voor het aankopen van medische apparatuur bijvoorbeeld of voor het uitwisselen van expertise.