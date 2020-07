Restauranthouder uit Heule sluit preventief nadat keukenmedewerker positief test op COVID-19

Alles begon met de man die de afwas doet in de keuken. Hij vernam dat zijn broer positief testte op het coronavirus, liet zich ook testen en bleek ook besmet. Hij ging thuis in quarantaine en lichtte zijn werkgever in. Die liet vanochtend het hele team testen en besliste de zaak uit voorzorg te sluiten.

Resultaten van de eerste test worden morgen verwacht, maar volgende week maandag ondergaat iedereen een 2e test. "Er bestaat zoiets als vals negatief en dat risico kunnen we niet lopen", zegt de uitbater.