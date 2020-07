Hevige moessonregens in Zuid-Azië: Eén derde van Bangladesh staat al onder water

Bewoners van plattelandsgebieden hebben hun toevlucht gezocht in tijdelijke kampen. Reddingswerkers gaan per boot naar de getroffen dorpen. "We hebben hier twee uitdagingen: de ene is de COVID-19, de andere zijn de overstromingen", zegt de leider van een reddingsteam aan het Franse persagentschap AFP.



In Nepal zijn minstens 50 mensen omgekomen bij overstromingen en aardverschuivingen die huizen hebben weggespoeld, en wegen en bruggen hebben beschadigd.