Hoe belandde een Franse extremist op de eerste rij van de Guldensporenviering in Kortrijk?

In een Facebookbericht vermeldde Verhassel zijn aanwezigheid op de 11-juliviering in Kortrijk. "Ik was aanwezig in Kortrijk op de herdenking van de Vlaamse nationale feestdag, die de Guldensporenslag van 11 juli 1302 viert", schrijft hij. "[Ik was er] in aanwezigheid van de minister van Cultuur en Vlaamse volksvertegenwoordigers. Wat betreft de reden waarom ik daar aanwezig was: ik ben al elf eeuwen Vlaams, al drie eeuwen Frans en altijd Europeaan. (...) Trots op mijn drievoudige identiteit!"