Milieuambtenaar ontwerpt zelf 'hondenpoepbuizen' om probleem van hondenpoepzakjes op te lossen

In Opwijk worden een twintigtal hondenpoepbuizen geplaatst. Die buizen dienen om je hondenpoepzakje in te droppen. Omdat er geen vuilnisbakken meer staan in het centrum van Opwijk, hadden hondenliefhebbers geklaagd dat ze hun hondenpoepzakje nergens meer kwijt konden. De hondenpoepbuis is dus de oplossing.