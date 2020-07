180 versierde olietonnen vrolijken Eisden-Tuinwijk op: "Tontastique"

De vzw Tuinwijk 2020 organiseert ieder jaar verschillende activiteiten. Maar door de coronacrisis vielen de plannen voor deze zomer in het water. "De Parkies-concerten vielen weg en de familiedag werd gannuleerd. Maar we wilden toch iets doen voor de inwoners", legt Ludo Coenen van Tuinwijk 2020 uit. "Dankzij een schroothandelaar in Lanklaar hebben we 250 afgedankte olietonnen van 200 liter op de kop kunnen tikken. En die hebben we intussen allemaal uitgedeeld aan de inwoners. Zij zijn daar nu mee aan de slag gegaan. De eerste 180 versierde exemplaren staan intussen langs de straten in de wijk."