Jean-Claude Van Damme bedankt Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst in videoboodschap

“Ik wil iets zeggen over het OLV ziekenhuis en specifiek over professor Bernard De Bruyne en zijn team, maar zeker ook de aan de rest van het personeel: petje af! Jullie zijn de echte sterren. Bedankt voor al jullie moed”, zo besluit wereldster Jean-Claude Van Damme een videoboodschap waarin hij de zorgsector bedankt voor al hun inzet tijdens de coronacrisis. Het filmpje nam hij op in Los Angeles en werd recent gedeeld op de Facebook-pagina van het Onze Lieve Vrouw-ziekenhuis in Aalst.