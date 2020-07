Kamp in Grimbergen stopgezet omdat vierjarig kind besmet is met coronavirus

In Grimbergen is vorige week het kamp “Elfjes en kabouters” van Idee Kids vzw stilgelegd nadat een vierjarig kind besmet bleek te zijn met het coronavirus. Het nieuws is nu pas bekend geworden. "Elfjes en kabouters is een kamp van een externe organisator dat doorging op Grimbergs grondgebied”, vertelt waarnemend burgemeester Philip Roosen. “Toen het kindje ziek werd en coronapositief bleek te zijn, heeft de organisatie onmiddellijk actie ondernomen en het kamp stopgezet. Ook de ouders van de andere kinderen werden verwittigd. Zij kregen de boodschap om contact op te nemen met de huisarts en tien dagen in quarantaine te blijven.”