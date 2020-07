Kunstenaar Banksy aan de slag in Londense metro vermomd als professionele schoonmaker

"Londense metro ondergaat grondige reiniging". Dat is de titel van een filmpje dat de beroemde Britse streetartkunstenaar Banksy op zijn Instagram-pagina heeft gepost. In het filmpje is te zien hoe hij ratten en slogans op deuren en wanden aanbrengt, geïnspireerd door de coronacrisis. De video eindigt met de boodschap: "Ik ga in lockdown, maar ik kom terug". Banksy zelf kwam in beeld vermomd als schoonmaker. De ware identiteit van de anonieme kunstenaar blijft dus nog altijd een mysterie.