Belgische kustwacht zal ook stikstof boven zee meten 

De Noordzee is een van de drukste plaatsen ter wereld voor de scheepvaart. Op een dag varen er zo'n 400 schepen door, op een 60-tal km van de kust. Schadelijke stoffen die schepen uitstoten, leiden tot verzuring van de zee. Ze tasten de riffen aan en zijn een bedreiging voor de mosselkweek. Maar ook in de lucht verspreiden die stoffen zich verder. Ze drijven verrassend ver, over heel Vlaanderen tot in Antwerpen. Meten en beboeten heeft dus wel zeker zin.