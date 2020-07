Leuven organiseert 140 "Anderhalvemetersessies": kleine concerten van grote namen

Deze zomer geen Hapje Tapje of Beleuvenissen in Leuven, maar wel 'Anderhalvemetersessies'. Tussen 13 en 30 augustus organiseert de stad 140 activiteiten, waaronder muziek-, theater-, film- en familievoorstellingen. Voor deze activiteiten selecteerde de stad elf buitenlocaties. “Twaalf dagen lang zullen er telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag voorstellingen plaatsvinden, niet alleen in het centrum van Leuven maar ook in de deelgemeenten”, vertelt de schepen van Cultuur, Denise Vandevoort. “We gaan ons best doen om de activiteiten sterk te spreiden. De bedoeling is echt dat we de voorstellingen dicht bij de mensen brengen.”