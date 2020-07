Maggie De Block waarschuwt: "Als aantal besmettingen blijft stijgen, gaan volgende versoepelingen niet door"

"Opletten blijft de boodschap: het virus is niet met vakantie", waarschuwt de minister. "We hebben niet alleen de versoepelingen, maar ook het feit dat er soms heel hard buiten de lijntjes wordt gekleurd", verwijst ze naar het uit de hand gelopen dancefestival in Puurs-Sint-Amands van afgelopen weekend.

"Het is toch al de zesde dag dat er een heel lichte stijging is. Als dat zo blijft, zullen de volgende versoepelingen zeker niet kunnen doorgaan." Maggie De Block wil naar eigen zeggen niet op de feiten vooruitlopen."Maar die stijging is er wel degelijk en we moeten dat ernstig nemen. Dit is geen goed teken."

Morgen buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over eventuele nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen.