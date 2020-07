Meer comfortabele behandeling borsttumoren in Ziekenhuis Geel

Voor de patiënt is de techniek een grote verbetering. De ingreep is draaglijker omdat het inplanten van het magnetisch zaadje minder pijnlijk is dan het traditionele implantaat dat wordt gebruikt om niet-voelbare borsttumoren op te sporen tijdens de ingreep. Minder pijn en minder stress dus. Bovendien ligt het risico op infecties veel lager omdat er geen draad meer aan te pas komt. Ziekenhuis Geel is een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen die deze innovatieve techniek aanbieden.