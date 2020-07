Minder coronabesmettingen in woonzorgcentrum in Genk: "Dankzij kleine leefgroepen met eigen verzorgers"

In heel wat woonzorgcentra zijn tijdens de piek van de coronacrisis veel bewoners overleden, maar in Mandana in Genk bleven de besmettingen heel beperkt. "We denken dat dat te danken is aan de andere manier van werken', zegt schepen van Sociaal Welzijn Ria Grondelaers (CD&V).

Het woonzorgcentrum ziet er uit als enkele huizen tegen elkaar. "In elk huis hebben we 2 leefgroepen van telkens 8 bewoners , een op de gelijkvloerse en een op de eerste verdieping.", legt Ingrid Dreesen van de Zorggroep Ouderenzorg Genk uit. "Per leefgroep werken we met vaste personeelsleden. Daardoor kennen de personeelsleden de bewoners zeer goed. Dat is voor de bewoners veel aangenamer. En tijdens de coronacrisis hebben we de kans op besmettingen zo veel lager kunnen houden. Dat is ons geluk geweest."