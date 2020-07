Mobiel frietkraam trekt door Leuven voor kwetsbare groepen 

In Leuven rijdt vanaf volgende maandag een mobiel frietkraam van Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant. De aardappelen voor die frieten komen van een lokale boer. Want de actie is ook bedoeld voor de landbouwers die getroffen zijn door de coronacrisis.

"Heel veel boeren in België hebben door de coronacrisis massale overschotten", vertelt Xenia Langen van Samenlevingsopbouw. "De boer waar wij mee samenwerken heeft 300 ton aardappelen op overschot. We hebben daar een deel van opgekocht en een sociaaltewerkstellingsbedrijf snijdt die frietjes, en die worden dan geleverd aan de mobiele frituur. De frituur rijdt naar de wijken waar kwetsbare gezinnen wonen en de mensen mogen zelf kiezen welk bedrag ze betalen."

De opbrengst van de frietverkoop gaat naar de aankoop van Robin Food producten, die gemaakt zijn van voedseloverschotten. Deze worden aangeboden aan gezinnen in Leuven die het niet breed hebben. En zo worden meerdere kwetsbare groepen beter van deze speciale frietactie.