Moderne bloemenkunst in winkelstraten Knokke-Heist: "We willen natuur in stad terugbrengen"

Hofleveranciers Daniël en Nele Ost zijn internationaal bekend met hun monumentale kunstwerken met bloemen en planten. "We hebben projecten over de hele wereld gedaan: van Tokio over Dubai tot Las Vegas", zegt general manager Yann Callaert. "Maar het is fijn om ook nog eens een project in eigen land te doen. Zeker in Knokke-Heist, waar we ook een winkel hebben".