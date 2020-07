Mondmaskers verplicht op Genkse markten

In Limburg volgt de stad Genk het voorbeeld van Beringen en Houthalen-Helchteren, die het dragen van mondmaskers op markten verplicht zullen maken. Sint-Truiden beslist er morgen over en in Hasselt kan je voorlopig nog naar de markt gaan zonder mondmasker. Gemeentebesturen mogen voorlopig zelf kiezen of ze de maatregel invoeren.