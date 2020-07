Motorrijder raakt levensgevaarlijk gewond na botsing met auto in Wommelgem

Maandagavond,iets voor 23 uur, kwam een moto in botsing met een auto op de Autolei, ter hoogte van de Volkaertslei, in Wommelgem. De motorrijder is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn passagier raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. . Er is een verkeersdeskundige ter plaatse geweest om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. De autolei, waar het ongeval gebeurde, was tijdelijk versperd in beide richtingen.