Na 10 jaar dan toch bouwvergunning voor serviceflats Grimbergen

Schepen van Grimbergen Bart Laeremans "Het heeft jaren geduurd omdat een aantal buurtbewoners dwars hebben gelegen. Ik ga daar geen oordeel over vellen, dat is het verleden. Maar bij de bouw van de flats zou er inkijk zijn in een aantal woningen en dat hebben we opgelost door de bovenste verdieping wat terug te trekken, en nu is er geen inkijk meer. Er is ook geen beroep meer ingesteld, dus de omgevingsvergunning die nu is afgeleverd voor de bouw is definitief."