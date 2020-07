Niet-inwoners Balen moeten betalen voor speeltuin en zwembad Keiheuvel door coronamaatregelen

Tot nu toe was de speeltuin van Keiheuvel in Balen gratis voor iedereen. Door de coronaperiode zijn er nu meer bezoekers, terwijl de capaciteit moet beperkt worden. Daarom wil de gemeente voorrang geven aan de eigen inwoners. Wie van buiten Balen komt, zal 3 euro moeten betalen. Het zwembad is momenteel gratis voor Balenaars, als tegemoetkoming voor de coronacrisis. Wie er van buiten de gemeente komt zwemmen, betaalt 5 euro. "Het wordt er dan anders te druk", legt burgemeester Johan Leysen (CD&V) uit. "Het gaat om een kleine speeltuin en een klein zwembad. Door de coronamaatregelen kan er bovendien niet zoveel volk als anders terecht. De toeloop is momenteel te groot, omdat ze in het Zilvermeer het aantal bezoekers ook drastisch moeten beperken. We willen niemand weren, maar om de eigen inwoners voorrang te geven, moeten we helaas geld vragen aan wie van buiten Balen komt. Het is spijtig maar corona dwingt ons. Onze eigen mensen betalen er ook belastingen voor". De burgemeester wil de maatregel na de zomer wel herbekijken.