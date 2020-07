Nieuwe verkiezingen: uitweg uit de impasse, maar ook broodnodig

We werden pijnlijk gewezen op de ongelijkheden tussen wie kan telewerken en wie niet, tussen wie een tuin heeft en wie afhankelijk is van de publieke ruimte, tussen wie op een sociaal netwerk kan terugvallen en wie volkomen isoleert, etc.; welke lessen willen we hieruit trekken? Welke lessen trekken we uit de vaststelling dat er kennelijk essentiële beroepen bestaan en dat de economie instort als we niet massaal als kip-zonder-kop-consumenten nutteloze producten aanschaffen?

Al die vragen, en nog veel meer, bevinden zich door de coronacrisis op het scherpst van de snee. Vandaag zijn we ons bewust van de impact van een crisis zonder gelijke. Binnen enkele maanden, als de urgentie vervaagt, zullen politici ambitieuze voorstellen en grondige analyses weer als een hersenschim kunnen afschrijven, om over te gaan tot de orde van de dag. We zouden ons vandaag als samenleving over die maatschappelijke vragen moeten kunnen uitspreken.

In een weerbare democratie die blaakt van zelfvertrouwen zouden politici en partijen hun respectievelijke relanceprogramma’s aan de bevolking willen voorleggen. Zo ingrijpend is wat ons te wachten staat, zo pertinent zijn de maatschappelijke uitdagingen, en zo bepalend zijn de ideologische krijtlijnen die daar vorm aan zullen geven. De antwoorden op die vragen (zelfs de vragen zelf) zijn politiek, ze zijn niet neutraal. Ze zijn niet door experts of algoritmes te beslechten. Ze vragen om ideologische voorkeur en maatschappelijke richtingwijzers.