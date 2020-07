Geen nultolerantie voor alcohol in het verkeer: "terwijl alle experten het een stap vooruit vinden"

"Wat ik in de wet wil inschrijven is wat we al 25 jaar vertellen in de BOB-campagnes: alcohol en rijden gaan niet samen", zei SP.A-kamerlid Joris Vandenbroucke, de indiener van het wetsvoorstel, in De Ochtend op Radio 1. Hij ging in debat met CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh: "als je gaat kijken naar het effect van alcohol in het bloed blijkt het zich vooral te manifesteren vanaf 0,5 promille."