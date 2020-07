Quarantaine dan toch niet sterk aanbevolen bij terugkeer uit oranje zone: bent u nog mee?

Maar de "sterke aanbeveling" om in zelfquarantaine te gaan valt dus weg bij terugkeer uit een oranje zone. "Eigenlijk volgt men nu volledig het advies van de experten", stelt professor Steven Van Gucht. "De wetenschappers hebben van in het begin gesteld dat een 'sterke aanbeveling' tot quarantaine waarschijnlijk moeilijk in praktijk te brengen is. De ene gaat het doen, anderen niet. Dat creëert heel wat wrevel en onduidelijkheid, ook bij werkgevers. Ofwel verplicht je het ofwel niet."

Het valt op dat de switch van "aanbevolen quarantaine" naar "verhoogde waakzaamheid" er is gekomen sinds er effectief bepaalde gebieden of landen in Europa als oranje zone zijn aangeduid. Zondagavond publiceerde Buitenlandse Zaken voor het eerst een lijst met oranje zones.

Op de website van Sciensano staat in een document met procedures voor huisartsen te lezen dat "terugkerende reizigers uit oranje zones niet langer als hoog-risico contacten" beschouwd worden. Passages over de aangeraden test en quarantaine zijn doorstreept. De wijzigingen in de procedures, die ontwikkeld zijn op vraag van de bevoegde autoriteiten, dateren van gisteren.