Waarom moeten wij in quarantaine na een reis naar Zweden? Verwacht niet dat de Belgen dit nog ernstig nemen

De dag dat Zweden rood krijgt, zijn er 114 besmettingen! Vergelijkbaar met België dus. Er zijn ongeveer evenveel inwoners in Zweden als in België. Alleen is het land vele keren groter. Waarom wordt er hier geen rekening gehouden met bevolkingsdichtheid? In Zweden is die 20 inwoners per vierkante kilometer. Tegen 480 in Vlaanderen. 24 keer minder mensen per vierkante kilometer dus. Aangezien risico = gevaar x blootstelling lijkt het me evident dat er met bevolkingsdichtheid rekening gehouden wordt om te bepalen of een regio risicovol is of niet. Niet dus. Bovendien is die twintig een gemiddeld cijfer, op het platteland is dat nog veel minder.

En het merendeel van de toeristen komt naar Zweden voor eco-toerisme. Om de lege natuur in te trekken. Niet om te shoppen in een drukke winkelstraat, of in groep te gaan feesten op het strand of op een uit de hand gelopen festivalletje.