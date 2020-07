De politieke partijen zijn intern volop aan het vervellen

Partijorganisatie gaat tot slot ook over de fysieke huishouding. N-VA is niet de enige met een uitgebreide vastgoedportefeuille (Koningsstraat). Zo heeft het Vlaams Belang zes verdiepingen van de Madoutoren in eigendom. De krimpende SP.a verlaat dan weer haar onderkomen aan de Grasmarkt om terug in te trekken bij de PS in de Keizerslaan. Ook Groen gaat co-housen met Ecolo. Het Waalse CDH trekt (alleen) naar een kleinere woonst, maar denkt wel luidop na over een gezamenlijke technische fractie met CD&V in de Kamer. Inderdaad, wanneer kleine partijen over de taalgrens heen hun middelen “poolen” dan vergroten ze kunstmatig hun potentiële krachtinspanning.

Welke combinatie van nieuwe figuren, gewijzigde structuren en ingezette middelen is het meest geschikt om te appelleren aan de kiezer? Op dat antwoord is het nog even wachten. Of en wanneer we een volgende keer naar de stembus trekken is onzeker, maar de partijen zijn alvast hun geweer aan het laden.