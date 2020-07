Positieve coronatest kan wijzen op oude besmetting

Het goede nieuws is dat wie een oude besmetting heeft niet opnieuw besmettelijk is. Dat fenomeen is ook al beschreven in de wetenschap. "In Zuid-Korea heeft men meer dan honderd zieken gevolgd," zegt Van Damme. "Twee maanden later hadden die opnieuw klachten, en ze testten ook positief op de diagnostische test. Maar daar was heel duidelijk dat niemand van hun contactpersonen de infectie had opgelopen. Dus men heeft kunnen besluiten dat deze mensen duidelijk niet besmettelijk zijn."