Schrikdraad in Engelse pub tegen corona: "Mensen zijn net schapen, ze houden nu wel afstand"

Sinds kort mogen de pubs in het Verenigd Koninkrijk weer open, en veel mensen gaan maar wat graag weer een glaasje drinken. Al leidt dat op sommige plaatsen tot onveilige situaties, met te veel mensen op een te kleine oppervlakte, of al dan niet dronken mensen die te weinig afstand houden. Van elkaar, maar ook van de bar. Een pub-eigenaar in het Engelse graafschap Cornwall heeft daar iets op gevonden: hij heeft een elektrische schrikdraad geïnstalleerd in zijn café.

De Star Inn in St Just, een kleine gemeente in het uiterste oosten van Cornwall, is een ouderwetse pub zoals in de clichés. "Een echte parel, vol traditie, karakter en immense charme", omschrijft St Austell Brewery, de brouwerij die eigenaar is van de pub. Wekelijks zijn er folkmuziek- en zangavonden, er wordt enkel drank geserveerd. Uitbater Johnny McFadden, eveneens landbouwer, is trots op de reputatie om sterke ales te serveren.

McFadden krijgt dezer dagen veel Britse pers over de vloer omdat hij een elektrische schrikdraad in zijn bar geïnstalleerd heeft. "Om aan social distancing te kunnen doen. Mensen volgden dat niet op en deden maar zoals ze wilden", vertelde McFadden aan Cornwall Live. Het was moeilijk om hen aan de afspraken te doen herinneren. Bij BBC klonk het: "Mensen veranderen na een paar drankjes."

