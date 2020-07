Rechter verwerpt miljoenenschikking van Harvey Weinstein: "Oneerlijke nepschikking"

Als de schikking bekrachtigd zou worden, zou dat het einde betekenen van twee burgerlijke rechtszaken tegen Weinstein. De ene was aangespannen tegen Harvey en Robert Weinstein en hun gezamenlijke filmbedrijf. In de andere rechtszaak werd Harvey Weinstein door negen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en intimidatie. In tegenstelling tot verkrachting, waarvoor Weinstein eerder werd veroordeeld, zijn dat feiten die niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, maar waarvoor via de burgerlijke rechtbank wel een schadevergoeding kan worden afgedwongen.