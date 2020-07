Reekalfje doodgebeten in Brasschaat: "Houd alsjeblieft je hond aan de leiband"

In België moet je je hond aan de leiband houden, dat is verplicht bij wet. “Niet los in een natuurgebied, niet op de openbare weg, op geen enkele openbare plaats. Je hond moet altijd aan de leiband”, zegt Natalie Sterckx van Natuurpunt. “De enige plek waar je hem mag loslaten, is in je eigen, omheinde tuin of in een hondenlosloopweide.”

Ook het dierenopvangcentrum van Brasschaat en Kapellen krijgt wel regelmatig een oproep van gewonde dieren die door een hond werden gebeten. Dat verbaast Peters niet: “Als een hond een reetje tegenkomt, al is het gewoon snuffelen, draagt het kalfje de geur van de hond”, legt Peter uit. “De moeder is dan bang van de geur en zal afstand houden. Het kalfje zal dus geen eten meer krijgen en zal verhongeren.”

Je kan dus ook beboet worden, als je je hond niet aan de leiband houdt. “Helaas gebeurt dat niet zo vaak”, zegt Sterckx. “Het beste is om er iemand attent op te maken. Als je iemand ziet met een hond die losloopt, kan je zeggen waarom de hond aan de leiband moet, en waarom dat zo belangrijk is.”