Rolstoelgebruikers gezocht om toegankelijkheid in Turnhout in kaart te brengen

Het is voor rolstoelgebruikers vaak niet makkelijk om eropuit te trekken en zeker in coronatijden zoeken ze het graag dichter bij huis. Rob Penders heeft een spieziekte en zit daardoor in een rolstoel. Hij zoekt nu zoveel mogelijk mensen die informatie over toegankelijkheid willen verzamelen voor rolstoelgebruikers. "Ik wil graag zoveel mogelijk plekken in kaart brengen die wel of juist niet zijn aangepast voor mensen in een rolstoel. Toiletten bijvoorbeeld of vervoer. Ook tips voor uitstapjes zijn welkom". Rob heeft daarvoor een pagina op Facebook gemaakt "met de rolstoel in Turnhout".