Jaarlijkse stofwolk uit de Sahara is dikker dan ooit en legt 8.000 kilometer boven de Atlantische Oceaan af

De jaarlijkse stofwolk die in de zomer uit de Sahara in Afrika opstijgt en over de Atlantische Oceaan trekt, is deze keer dikker dan ooit gemeten. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het stof legde vorige maand liefst 8.000 kilometer af en landde zo in de Caraïben en in het zuiden van de VS.