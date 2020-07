Schepen Fons Duchateau (N-VA) van Antwerpen: "Umicore wil huizen van buurtbewoners tegen vervangwaarde overnemen"

Vraag is tegen welke prijs Umicore dit wil doen, want de huizen vlak bij de fabriek zijn uiteraard niet zoveel waard. Ook daarover spreekt Duchateau geruststellende woorden. "Men moet niet zozeer kijken naar de marktwaarde op die plek op dit moment, maar wel naar de vervangwaarde voor een gelijkwaardig huis elders. Als stad willen we de belangen van de bewoners van de wijk bewaken tijdens de gesprekken."

Duchateau benadrukt wel dat alles op vrijwillige basis zal moeten gebeuren. Mensen onteigenen is volgens hem geen goeie zaak omdat die procedures vaak veel tijd in beslag nemen. "Bij onteigeningen zijn we meteen vijf of tien jaar verder."