Serchmaa (14) uit Hasselt ruimt speelpleintje op in de regen: "Want als andere kinderen me zien, word ik gepest"

Volwassen buurtbewoners bevestigen de grimmige sfeer op het speelpleintje in Ter Hilst. Zo zouden er vaak opstootjes zijn tussen jongeren, maar getuigen verschillende moeders dat er nauwelijks wordt ingegrepen. Volgens de stad Hasselt buigt Wijkpunt De Magneet zich intensief over onder andere de jeugdwerking in de wijk. “Al heeft corona ons gedwongen om bepaalde dingen opnieuw uit te vinden of eventueel te verschuiven. Verder is er cameratoezicht in de wijk, vooral in het kader van sluikstorten. Maar het geeft ons ook de kans om in het algemeen het veiligheidsgevoel te verbeteren en de situatie te monitoren.”