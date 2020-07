Steeds meer steden verplichten mondmasker op wekelijkse markt

Scherpenheuvel-Zichem heeft beslist dat mondmaskers verplicht worden op de markt. In Vilvoorde geldt die regel vanaf morgen op de woensdagmarkt. En ook in Diest mag je niet naar de markt zonder mondkapje. Daar zal je zelfs een mondmasker moeten dragen tijdens de zomerkermis die donderdag begint. Burgemeester van Diest Christophe De Graef: "In meerdere Europese steden is er een opflakkering van de coronabesmettingen, en het zal niet lang duren voor het ook in België weer stijgt. En op markten en kermissen heb je een mix van leeftijden. Er is trouwens ook een vraag gekomen van de marktkramers zelf om mondmaskers te verplichten omdat ze zich dan veiliger voelen."