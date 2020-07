Sterke daling van kankerdiagnoses in de maand april

De Stichting Kankerregister houdt de evolutie van kankerdiagnoses nauwgezet in de gaten. Gemiddeld zijn er per maand 5.725 nieuwe vaststellingen van kankergevallen in ons land. In de maand april, toen de coronacrisis in volle hevigheid woedde, is dat cijfer met 44 procent gedaald. Tussen mannen en vrouwen is er nauwelijks een verschil. Vanaf half april is opnieuw een stijging ingezet.