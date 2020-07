Vaccinoloog Pierre Van Damme: "Contactopsporing moet beter, moeten bron van stijging infecties kennen"

Hij vermoed dat de versoepelingen van 1 juli niet vreemd zijn aan de stijging van de besmettingscijfers. "Toen werd de bubbel uitgebreid van 10 naar 15 en werden hele reeks vrijetijdsactiviteiten mogelijk. Dat is positief en we willen dat zeker niet terugschroeven, maar de vraag is of het daarmee te maken heeft. Dat moeten we verduidelijken met het contactonderzoek: wat is de gemene deler van deze nieuwe gevallen? En kunnen we dat dan specifiek aanpakken?"