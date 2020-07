Vandaal beschadigt 38 auto's in Turnhout

"Een buurtbewoner van de Merodelei belde ons", zegt Rudy Remijsen van de politie. "We hebben meteen een ploeg ter plaatse gestuurd en troffen er een man aan die met een scherp voorwerp, wellicht een sleutel, tientallen geparkeerde auto's had bekrast over de volledige lengte van het voertuig. Hij was van het centrum richting ring gewandeld. " Het bleek om een 27-jarige Tunesiër te gaan die illegaal in ons land verblijft. Hij werd na verhoor vrijgelaten met het bevel om het grondgebied te verlaten. Dat kan alleen momenteel niet, door de coronacrisis. "We hebben op elke auto een briefje achtergelaten dat wie dat wenst bij ons klacht kan indienen. Veel zal dat niet opleveren, vermits het om een illegaal gaat. Mogelijk kan de verzekering nog iets betekenen, anders zullen de eigenaars zelf voor de kosten moeten opdraaien", zegt Remijsen nog.