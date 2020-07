Verdachten "Iraanse spionagethriller made in Belgium” voor de raadkamer in Antwerpen

"Daniel" blijkt over een Iraans diplomatiek paspoort te beschikken en is verbonden aan de Iraanse ambassade in Wenen. Zijn echte naam blijkt Assadolah Assadi (49). Volgens Amerikaanse en Israëlische media blijkt "Daniël" niemand minder dan het hoofd van de Iraanse inlichtingendienst in Europa.



Ook een vierde man wordt aangehouden in Frankrijk. Over hem is maar weinig geweten, "maar hij zou in nauw contact hebben gestaan met Assadi", aldus een betrokken advocaat.

Volgens Israëlische media zou de Israëlische geheime dienst, de Mossad, een cruciale rol hebben gespeeld in het waarschuwen van de Belgische en Franse veiligheidsdiensten. Onder meer de Israëlische premier Benjamin Netanyahu alludeert naar de arrestatie.