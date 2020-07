Verenigd Koninkrijk bant Huawei van 5G-netwerk tegen 2027

"Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar het is de juiste voor de Britse telecomnetwerken, voor onze nationale veiligheid en onze economie. Nu en op lange termijn", dat zei de Britse minister van Cultuur Oliver Dowden aan het Lagerhuis. Dowden zei ook dat deze beslissing de uitrol van 5G in het land met een jaar zal vertragen en een aanzienlijke meerkost met zich mee zal brengen.