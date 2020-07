Hans Bonte wil Vilvoorde fuseren met buurgemeente Machelen: "We gelijken sterk op mekaar"

De Vlaamse regering moedigt gemeenten aan om te fuseren, en geeft daar ook een financiële vergoeding voor. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte laat nu weten dat hij een fusie met de kleinere buurgemeente Machelen wel ziet zitten. Want er zijn heel wat gelijkenissen tussen Vilvoorde en Machelen, zegt Bonte: "Wij zijn de gemeenten met de hoogste diversiteit, maar ook met de snelst groeiende populatie. We kampen met grote reconversie-uitdagingen: zo is er bijvoorbeeld de oude industriële vervuiling die achtergelaten werd. We zijn ook een regio die zwaar economische troeven heeft maar ze niet kan uitspelen. We gelijken met andere woorden op mekaar."