Volg de instructies, let op de kleuren!

Tot voorbij Heist-op-den-Berg liep alles op wieltjes. In Mechelen moesten we een uur aanschuiven om onze temperatuur te laten meten. In Dendermonde moesten we op de gemeentegrens door een mobiele carwash rijden. Ik weet niet wat er in het zeepsop zat, maar de verf van onze mobilhome begon af te bladderen.

De kinderen begonnen te zeuren, Blackie begon te janken. In Oudenaarde liep het fout. Politiecontrole! Wij konden geen document van de burgemeester van Olen voorleggen waarin hij ons toestemming gaf om onze eigen gemeente te verlaten. Daar wisten wij niets van.

‘Allez toe,’ deed ons Vera nog lacherig tegen de Oudenaardse dienders, ‘moeten we soms ook een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen?’ Dat bleek nog te kloppen ook. Het was een uur eerder op de website van Binnenlandse Zaken verschenen.

We mochten niet door. We reden dan maar naar richting Deinze. Dat hadden we misschien beter niet gedaan. Aan de gemeentegrens kregen we te horen dat onze mondmaskers niet voldeden aan de plaatselijke kwaliteitsvereisten. We moesten er ter plekke nieuwe kopen, à 25 euro per stuk, of rechtsomkeert maken. En waarom droeg onze hond geen mondmasker?

We sloegen rechtsaf naar Tielt.