Mysteries in Oost-Vlaanderen: waar komt de eeuwenoude vete tussen Aalst en Dendermonde vandaan?

Er is overal een gezonde rivaliteit tussen buursteden maar de vete tussen Aalst en Dendermonde is toch van een ander kaliber. Ze stoelt op een historisch conflict over centen en prestige (later meer daarover) maar kreeg de ludieke inslag die ze vandaag heeft door een groepje Aalsterse studenten. Zij voerden in de jaren 50 een grap uit die de toen bijna vergeten historische vete nieuw leven inblies. Ze probeerden toen namelijk het Ros Beiaard van Dendermonde te ontvoeren. Het Ros Beiaard is voor Dendermondenaars erg belangrijk, het is een imposant folkloristisch paard dat maar eens in de 10 jaar in de stad rondgaat.



