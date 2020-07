Aantal besmettingen stijgt, maar contactopsporing staat nog altijd niet op punt: hoe komt dat en is het gevaarlijk?

Dat heeft vooral te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend onder zijn Engelse titel: General Data Protection Regulation (GDPR). Die Europese verordening regelt de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstanties. Ze bepaalt dus ook welke gegevens mogen bewaard bij de contactopsporing.

"De GDPR is heel strikt als het gaat om medische gegevens", zegt professor Bart Preneel (KU Leuven). "Er zijn wel uitzonderingen mogelijk op die strenge regels, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de volksgezondheid. Het is dus een beetje afwegen. Je moet je altijd de vraag stellen: hoeveel privacy willen we opgeven om de gezondheid te beschermen?"



En daar wringt blijkbaar het schoentje. Sommigen willen meer uitzonderingen, anderen zijn minder bereid om te versoepelen. "Sommigen binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zijn eerder pragmatisch", zegt Preneel. "Anderen willen een veel striktere interpretatie van de regels. Niet iedereen zit op dezelfde lijn."

Dat is volgens Preneel jammer. "We zitten met een enorm probleem en er staan mensenlevens op spel. Ik vind daarom dat we daarom gerust wat meer in de richting van de gezondheid mogen opschuiven."

Biostatisticus Niel Hens (UHasselt en KU Leuven) is het daar helemaal mee eens. "Ik begrijp niet waarom in België niet kan wat in andere landen blijkbaar wél mogelijk is. Dat is een heel vreemde vaststelling, wanneer je midden in zo'n grote crisis zit."