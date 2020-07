Woestijnbuizerd Minnie is terecht: “Alsof ze op ons zat te wachten”

“Het weerzien was heel merkwaardig”, zegt eigenaar Peter Bruylants. “Het was alsof ze een hele tijd op ons zat te wachten. Ze keek ons aan alsof ze twee weken van haar vrijheid heeft genoten en ze nu terug klaar was om naar huis te gaan”, legt Bruylants uit. Twee jaar geleden werd Minnie aangekocht om mee te spelen in films. Woestijnbuizerds komen normaal gezien enkel voor in Noord- en Zuid-Amerika.