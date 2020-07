4 kogelgaten in voordeur van huis in Mechelen, maar motief van de schietpartij nog onduidelijk

Vorige nacht, rond half 3, is een woning beschoten aan Vennekant, in een wijk tussen het Vrijbroekpark en de Geerdegemvaart. In de voordeur zijn 4 kogelinslagen gevonden. Niemand raakt gewond. De daders van de schietpartij konden ontkomen. Voorlopig is het onduidelijk wat het motief is van de schietpartij. Het parket onderzoekt of eventueel een link zou kunnen zijn met het drugsmilieu.