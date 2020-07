80ste verjaardag Will Tura wordt uitgebreid gevierd in Veurne

Will Tura is blij dat Veurne zijn verjaardag uitgebreid gaat vieren. “Veurne blijft in mijn hart. Ze hebben mij altijd gevierd en ik was altijd welkom. Ik trad daar al op als kind van 12 jaar. Ik kijk er echt naar uit.” Door het Coronavirus geeft Will Tura geen groot verjaardagsconcert zoals 5 jaar geleden op de markt van Veurne.